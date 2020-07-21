Воронеж, , 10:49 — REGNUM Ещё одна смерть пациента с положительным результатом теста на коронавирурус подтверждена за сутки в Воронежской области, сообщили 21 июля в региональном оперативном штабе.

Данные о пациенте не уточняются. Отметим, что это первый летальный сход среди пациентов с COVID-19 в Воронежской области с 16 июля.

Всего в Воронежской области коронавирус унёс жизни уже 85 человек. Общее число заразившихся достигло 10 258 человек.

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