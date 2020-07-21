Дамаск, , 10:49 — REGNUM Российские представители в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за истекшие сутки отметили шесть нарушений перемирия на территории арабской республики. Об этом 21 июля сообщается в информационном бюллетене, который размещен на сайте Минобороны России.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано шесть фактов открытия огня», — говорится в бюллетене и уточняется, что четыре факта из этого числа было отмечено в провинции Идлиб и ещё два — в провинции Латакия.

Также указывается, что представители Турции в комиссии за этот же период зафиксировали одно нарушение перемирия на территории сирийской провинции Идлиб.

Кроме этого, сообщается, что российским центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведено две акции гуманитарного характера: в населенном пункте Телль-Стайх-эш-Шарки в провинции Хасеке было выдано 440 продовольственных наборов общим весом 2,134 тонны, и также в населенном пункте Хуайджет-эй-Алави в провинции Алеппо было выдано 440 продовольственных наборов общим весом 2,134 тонны.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 20 июля глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус заявила, что очередные выборы депутатов Народного совета (парламента) Сирии проводились под давлением и были несправедливыми.