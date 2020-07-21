Пермь, , 10:37 — REGNUM В Перми в 2022 году планируют начать строительство общежитий для студентов двух вузов, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Сейчас оба проекта находятся на стадии разработки. По словам врио губернатора Дмитрия Махолнина, такие проекты повышают статус вузов, в них стремятся учиться ребята из других регионов. «Поэтому со своей стороны мы прорабатываем вопросы развития социальной инфраструктуры. Это позволит нам привлекать в краевую столицу молодежь, которая сможет здесь же найти работу, завести семью», — сказал он.

Предполагается, что в столице Прикамья новые общежития появятся у политехнического вуза (на 500 мест) и у классического университета (на 350 мест).

Тема обсуждалась с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым во время визита Махонина в Москву. Глава минобра поддержал инициативу. Проекту строительства студенческих общежитий могут быть включены в Адресную инвестиционную программу РФ в 2022 году.

Добавим, в Пермском государственном национальном исследовательском университете числится свыше 14 тыс. студентов, из них в общежитии проживают более 2 тысяч человек. В Пермском научно-исследовательском политехническом университете обучается более 20 тыс. студентов, из них более 3,5 тыс. живут в общежитиях.