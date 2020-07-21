Мадрид, , 10:37 — REGNUM Сегодня, 21 июля, состоится релиз масштабного обновления Kisiwa Island для многопользовательской игры TemTem. Трейлер с демонстрацией нового контента был опубликован на YouTube-канале издания IGN.

В Kisiwa Island геймеров ожидают новая сюжетная линия, а также 23 новых ТемТема, каждого из которых можно будет приручить и добавить в свою коллекцию. Помимо этого, в проекте впервые появится текстовый чат.

Напомним, TemTem — это аналог популярной серии игр Pokemon от испанской студии Crema. Релиз проекта состоялся в январе 2020 года.

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