Волгоград, , 10:36 — REGNUM Четверых мужчин, подозреваемых в разбойном нападении, задержали полицейские в Волгограде, сообщили 21 июля в пресс-службе регионального УМВД. Представившись сотрудниками правоохранительных органов, они за «невозбуждение» уголовного дела отобрали у жителя Волгограда иномарку и мотоцикл.

Злоумышленники в конце июня 2019 года «разыграли» 37-летнего соседа по гаражному комплексу. Они знали, что мужчина употребляет марихуану, ворвались к нему в бокс, представились полицейскими и стали угрожать возбуждением уголовного дела за хранение наркотиков. За «молчание» лжеправоохранители потребовали 300 тысяч рублей. У испуганного волгоградца такой суммы не оказалось, и он согласился передать злоумышленникам свои автомашину Ford Focus и мотоцикл Yamaha общей стоимостью 500 тысяч рублей. «Полицейские» оформили поддельный договор купли-продажи и забрали транспортные средства. При силовой поддержке бойцов спецназа Росгвардии подозреваемых задержали накануне.

«Ими оказались неработающие волгоградцы, в возрасте от 33 до 36 лет, один из которых ранее судим. Подозреваемые отрицают свою вину. При обысках оперативники изъяли у них четыре травматических пистолета, одно переделанное боевое оружие с глушителем, марихуану, сотовые телефоны, флеш-карты, ноутбук, черновые записи, расписки и другие предметы, служащие доказательной базой их вины. В настоящее время задержанные находятся под стражей», — уточнили в полиции.

Автомобиль потерпевшего изъят, местонахождение мотоцикла устанавливается. Возбуждено уголовное дело. Следствие не исключает, что от действий злоумышленников могли пострадать другие лица.