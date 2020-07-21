Волгоград, 21 июля 2020, 10:36 — REGNUM Четверых мужчин, подозреваемых в разбойном нападении, задержали полицейские в Волгограде, сообщили 21 июля в пресс-службе регионального УМВД. Представившись сотрудниками правоохранительных органов, они за «невозбуждение» уголовного дела отобрали у жителя Волгограда иномарку и мотоцикл.
Злоумышленники в конце июня 2019 года «разыграли» 37-летнего соседа по гаражному комплексу. Они знали, что мужчина употребляет марихуану, ворвались к нему в бокс, представились полицейскими и стали угрожать возбуждением уголовного дела за хранение наркотиков. За «молчание» лжеправоохранители потребовали 300 тысяч рублей. У испуганного волгоградца такой суммы не оказалось, и он согласился передать злоумышленникам свои автомашину Ford Focus и мотоцикл Yamaha общей стоимостью 500 тысяч рублей. «Полицейские» оформили поддельный договор купли-продажи и забрали транспортные средства. При силовой поддержке бойцов спецназа Росгвардии подозреваемых задержали накануне.
Автомобиль потерпевшего изъят, местонахождение мотоцикла устанавливается. Возбуждено уголовное дело. Следствие не исключает, что от действий злоумышленников могли пострадать другие лица.