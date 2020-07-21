Ростов-на-Дону, , 10:32 — REGNUM В Ростове-на-Дону улица Малиновского превратилась в реку в связи с тем, что коллектор не справился с нагрузкой. Решить проблему поможет его реконструкция. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко, передаёт ИА REGNUM.

В связи с плотной застройкой и ростом числа возводимых объектов, коллектор перестал справляться с нагрузкой. В ближайшее время специалисты разработают проект реконструкции объекта, согласно которому его диаметр будет увеличен с 1,5 до 3,6 метра, что повысит пропускную способность. На основании документации станет известна примерная стоимость работ.

На случай разгула стихии рассматривается вопрос об ограничении движения по транспортной артерии.

ИА REGNUM напоминает, что сильный ливень, обрушившийся на Ростов-на-Дону 17 июля, подтопил жилые дома, социальные объекты, а транспортные артерии превратил в реки. В потоках воды утонули десятки автомобилей.

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