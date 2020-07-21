Лос-Анджелес, США, , 10:31 — REGNUM Состоялся анонс необычной хоррор-игры Mundaun. Первый трейлер проекта был опубликован 20 июля на YouTube-канале издательства MWM Interactive.

Разработчики позиционируют Mundaun как «нарисованную вручную историю ужасов», события которой разворачиваются в Альпах. Игрокам предстоит раскрыть несколько тёмных секретов, изучая местные локации и решая головоломки.

Релиз Mundaun ожидается весной 2021 года. Игра будет доступна на PC и консолях.

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