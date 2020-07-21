Уфа, , 10:37 — REGNUM Мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство двух малолетних детей и их матери в Башкирии. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В Верховном суде Башкирии было установлено, что в г. Давлеканово 30-летний обвиняемый познакомился с женщиной, которая воспитывала двух малолетних детей. В мае прошлого года они гостили у приятелей. Ближе к ночи женщина и ее дети шести и девяти лет пошли домой. Обвиняемый обиделся и задумал отомстить женщине за это. Он поджог ее квартиру в бревенчатом доме, а сам отправился к себе домой. В результате женщина и ее двое детей умерли от отравления газом. Кроме этого был причинен ущерб в размере порядка 690 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства и умышленного уничтожения имущества. Мужчина свою вину не признал.

В результате суд признал его виновным и приговорил к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Кроме этого с подсудимого взыскана компенсация морального вреда в размере двух млн рублей.

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