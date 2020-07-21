Екатеринбург, , 10:38 — REGNUM Иск госкорпорации развития «ВЭБ.РФ» о взыскании в уставном капитале аналитического центра «Эксперт» доли председателя Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева удовлетворён. Об этом говорится в опубликованных 21 июля материалах Арбитражного суда Свердловской области.

Данные электронной картотеки дел свидетельствуют, что суд постановил полностью удовлетворить иск госкорпорации.

Иск был принят судом 4 марта 2020 года. В едином госреестре указано, что на тот момент в залоге у ВЭБ было 50% доли Фадеева. Второй половиной владел генеральный директор центра Дмитрий Толмачев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сразу три компании медиахолдинга «Эксперт» получили банкротные претензии от госкорпорация «ВЭБ.РФ».

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