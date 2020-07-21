Ташкент, , 10:30 — REGNUM Передачу Tez yordam («Скорая помощь») о коронавирусе запустил узбекистанский телеканал Milliy («Национальный»), сообщает 21 июля издание Podrobno.uz.

Отмечается, что телепередача направлена на повышение уровня знаний населения о коронавирусной инфекции. В студию приглашаются специалисты, которые отвечают на вопросы ведущего и телезрителей.

Гостями программы являются научный сотрудник Института вирусологии Рано Касимова, специалист по молекулярно-генетическим исследованиям Дилдора Секлер и клинический иммунолог-инфекционист Азиза Ходжаева.

Отметим, по состоянию на 21 июля в Узбекистане выявили 17 590 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 9463 пациента, скончались 92 человека.

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