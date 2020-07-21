Санкт-Петербург, , 10:30 — REGNUM Выплаты петербургским медикам за работу с коронавирусом продлили до 15 сентября. Об этом ИА REGNUM сообщили в Смольном.

Речь идет о выплатах врачам по 40 тыс. и 60 тыс. рублей, среднему медицинскому персоналу — по 25 тыс. и 35 тыс. рублей, младшему медицинскому персоналу — по 15 тыс. и 20 тыс. рублей.

Кроме того, выплаты продлили социальным работникам, специалистам по работе с семьей, по реабилитационной работе в социальной сфере, психологам в социальной сфере, педагогическим работникам, административно-управленческому персоналу. Они получат по 25 тыс. и 35 тыс. рублей, а технический персонал — по 10 тыс. и 15 тыс. рублей.

Ранее такие выплаты уже получили свыше 2 тыс. медиков и соцработников Петербурга на общую сумму 65 млн рублей.

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