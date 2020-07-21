Лос-Анджелес, США, , 10:23 — REGNUM Разработчики игры I AM DEAD подробнее рассказали о своём проекте. Трейлер с их комментариями был опубликован 20 июля на YouTube-канале издательства Annapurna Interactive.

В I AM DEAD игроки узнают необычную историю смотрителя музея Морриса и его собаки Спарки. Оба героя погибают и получают возможность проникать внутрь различных объектов, чтобы подробнее изучить их.

Дата релиза I AM DEAD пока не сообщается. Известно лишь, что игра выйдет на PC (в Steam) и Nintendo Switch.

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