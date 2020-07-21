Панама, , 10:29 — REGNUM Обвиняемый в убийстве семерых молодых людей в северной панамской провинции Колон отправлен под стражу судом страны. Об этом 21 июля сообщает прокуратура Панамы на странице в соцсети Twitter.

Также уточняется, что расследование было начато 18 июля после обнаружения на берегу озера Гатун в провинции Колон тел четырех девушек и трех молодых людей в возрасте от 15 до 22 лет.

«В ходе заседания, состоявшегося 20 июля 2020 года, в соответствии с ходатайством Отдела убийств региональной прокуратуры (провинции) Колон, было издано постановление о предварительном заключении для лица в возрасте 18 лет, обвиняемого в массовом убийстве семи молодых людей в лесной местности в секторе Эспинар, провинция Колон», — говорится в сообщении.

Кроме этого, указывается, что заключенному под стражу были предъявлены обвинения в убийстве и ограблении при отягчающих обстоятельствах.

Напомним, ранее из сообщений в СМИ стало известно, что 17 июля группа из 13 человек направилась к озеру Гатун и семеро из них не вернулись. В результате поисков были обнаружены тела всех семерых погибших, а позднее полиция сообщила о задержании подозреваемого в данном преступлении.