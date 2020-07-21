Москва, , 10:21 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции в РФ серьёзно затормозила реализацию ряда направлений экологической политики, считает лидер общественного экологического движения «Альянс Зелёных» Александр Закондырин. Об этом он заявил 21 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина о том, что работы по ликвидации свалок проводятся в рамках проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

"Вызывает определённые опасение кассовое исполнение ФП «Чистая страна» и национального проекта «Экология» в целом, поскольку многие региональные власти просто не подавали заявки на субсидии в Минприроды РФ, поскольку не готовы были оперативно разработать за собственный счёт проектную документацию, банально не успевали провести конкурсные процедуры и заключить договоры, — сказал Закондырин. — Ситуация с пандемией коронавируса ещё больше затормозила этот процесс. Надеюсь, что выделенные в данный момент Правительством РФ финансовые средства всё-таки дойдут до указанных регионов и будут целевым образом потрачены, а территории свалок — качественно рекультивированы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин заявил, что в Московской области четыре мусорных полигона готовят к рекультивации.

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