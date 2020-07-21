Москва, 21 июля 2020, 10:21 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции в РФ серьёзно затормозила реализацию ряда направлений экологической политики, считает лидер общественного экологического движения «Альянс Зелёных» Александр Закондырин. Об этом он заявил 21 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина о том, что работы по ликвидации свалок проводятся в рамках проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин заявил, что в Московской области четыре мусорных полигона готовят к рекультивации.
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