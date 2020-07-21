Москва, , 10:19 — REGNUM В России в настоящее время есть 1,5 тысяч свалок, работа которых должна быть прекращена в ближайшее время. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 июля заявил лидер общественного экологического движения «Альянс Зелёных» Александр Закондырин. Так он прокомментировал новость о том, что шести регионам РФ выделят 3,5 млрд рублей на ликвидацию свалок.

«Безусловно, радостно, что правительство России, несмотря на принятое решение отложить реализацию национального проекта «Экология», нашло возможность выделить 3,5 млрд руб. (примерно 1 млрд в этом году) на ликвидацию несанкционированных свалок в Северной Осетии, Татарии, Тверской, Липецкой, Тульской и Нижегородской областях. Также в планах властей выделить еще 2,5 млрд руб. на рекультивацию четырёх крупных мусорных полигонов в Подмосковье, — сказал Закондырин. — При этом, по данным ППК «Российский экологический оператор», в России 1,5 тыс. свалок, работа которых должна быть прекращена в ближайшее время. В 11 российских регионах места на легальных свалках хватит менее чем на год, ещё в 32 субъектах — менее чем на пять лет».

Вообще же, как подчеркнул Закондырин, в России более 20 тыс. различных свалок и 1100 официальных мусорных полигонов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами заявил, что шести регионам РФ выделят 3,5 млрд рублей на ликвидацию свалок. По его словам, работы по ликвидации свалок проводятся в рамках проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».