Москва, 21 июля 2020, 10:19 — REGNUM В России в настоящее время есть 1,5 тысяч свалок, работа которых должна быть прекращена в ближайшее время. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 июля заявил лидер общественного экологического движения «Альянс Зелёных» Александр Закондырин. Так он прокомментировал новость о том, что шести регионам РФ выделят 3,5 млрд рублей на ликвидацию свалок.
Вообще же, как подчеркнул Закондырин, в России более 20 тыс. различных свалок и 1100 официальных мусорных полигонов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами заявил, что шести регионам РФ выделят 3,5 млрд рублей на ликвидацию свалок. По его словам, работы по ликвидации свалок проводятся в рамках проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».