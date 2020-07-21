Симферополь, , 10:19 — REGNUM 11 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Республике Крым. Об этом 21 июля на своей странице в Facebook написал глава региона Сергей Аксёнов.

«За 20 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции. 5 из них выявлены при обращении за медицинской помощью (в том числе, 1 — прибывший из другого субъекта РФ), 2 заболевших выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 — при скрининге здоровых лиц, 1 случай завозной из-за рубежа», — говорится в сообщении.

В Крыму с 21 марта положительные результаты тестов на заражение коронавирусом подтверждены у 994 человек, в 64 случаях носители прибыли из-за границы, в 106 случаях — из других регионов РФ. Выздоровели 734 пациента, 13 скончались.