Петропавловск-Камчатский, , 10:19 — REGNUM На Камчатке специалисты отметили снижение темпа роста выявляемых случаев заражения коронавирусом. Так, за минувшие сутки в регионе лабораторно подтверждено инфицирование у 34 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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«Я хочу сказать, что у нас на протяжении недели хоть и незначительно, но отмечается постепенное снижение ежедневного темпа прироста заболеваемости, что очень приятно», — рассказала на заседании оперативного штаба и. о. руководителя Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю Яна Господарик.

В регионе локализовали восемь из девяти очагов распространения коронавирусной инфекции. За прошедшую неделю ежесуточно домой из госпиталей выписывали по 30−32 человека.

Всего с момента начала пандемии на Камчатке выявили 3051 носителя коронавируса. Полностью излечились 1689 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, для недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Камчатки запретили работу всех типов лагерей в 2020 году.