Ижевск, , 10:12 — REGNUM В Удмуртии за истекшие сутки скончались еще двое человек, у которых ранее был выявлен коронавирус. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб.

Всего в регионе от последствий заражений коронавирусной инфекцией скончались 42 человека. Отметим, что в федеральной статистике число погибших с коронавирусом жителей Удмуртии не меняется с 9 июля и составляет 19 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по состоянию на 21 июля выявили 31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 2142 случаев.

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