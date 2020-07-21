Элиста, , 10:11 — REGNUM 34 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Республике Калмыкия, сообщили 21 июля в региональном оперативном штабе.

24 пациента за прошедшие сутки выписаны с выздоровлением, новых смертельных исходов не зарегистрировано. В тяжёлом состоянии в больницах Калмыкии находятся 15 пациентов, в том числе шестеро подключены к аппаратам ИВЛ.

За период с 30 марта в Калмыкии положительные тесты на коронавирус подтверждены у 2405 человек, 1496 из них уже выписаны с выздоровлением. Скончались 35 пациентов с подтверждённым заражением коронавирусом.