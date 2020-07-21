Тбилиси, , 10:13 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Грузии подтверждённых случаев заражения за последние сутки увеличилось на десять и достигло 1049. Об этом 21 июля сообщает специальный правительственный сайт по мониторингу ситуации с COVID-19.

«Число выявленных случаев инфицирования — 1049», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что суммарное число летальных исходов от COVID-19 в Грузии не изменилось за последние 24 часа и по-прежнему составляет 16.

При этом сообщается, что в настоящее время в стране от COVID-19 вылечились 903 человека.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по состоянию на утро 21 июля число выявленных случаев заражения коронавирусом на Украине составило 60166.