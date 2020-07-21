Курск, , 10:14 — REGNUM Экскурсии, посещение библиотек и кинозалов снова доступны жителям Курской области. Учреждения культуры в регионе возобновили работу, сообщает пресс-служба областной администрации.

Учреждения культуры постепенно возвращаются к привычному режиму работы, но с соблюдением санитарных ограничений, связанных с распространением нового коронавируса. В читальные залы и на экскурсии лучше записываться заранее, говорится в сообщении.

Так, с 20 июля работают Галерея имени Дейнеки, Курская филармония, Музей археологии, библиотека для слепых имени Алехина, библиотека имени Асеева, Курский областной краеведческий музей и его филиалы.

Курский областной планетарий открывается для групповых посещений 25 июля. Курский кинофонд и областная филармония начали сезон показами фильмов на свежем воздухе «Открытый экран».

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