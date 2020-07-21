Абуджа, , 10:12 — REGNUM Преподаватели из более чем 115 федеральных и государственных университетов Нигреии выступили против повторного открытия учебных заведений и проведения экзаменов для выпускников, ссылаясь на увеличение числа случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 июля передает кенийская газета Daily Nation.

По информации издания, 18 июля Союз профессорско-преподавательского состава университетов (ASUU) посоветовал нигерийскому правительству «не экспериментировать с жизнями» учащихся.

Союз также выступил против плана проведения в августе экзаменов на аттестат зрелости в Западной Африке и поддержал ранее принятое правительством решение отложить экзамены, которые должны были проводиться Западноафриканским экзаменационным советом (WAEC).

Глава профсоюза, профессор Биодун Огуньеми сказал: «Безопасность превыше всего. Если это означает закрытие школ до следующего года, чтобы защитить жизнь нигерийских детей и здоровье всех нигерийцев, так тому и быть».

"Если нужно отменить зачисление в этом году, это не страшно. Жизнь имеет приоритетное значение, люди должны в первую очередь быть живы, чтобы пойти в университет. Готовы ли университеты работать сейчас? Наша позиция заключается в том, что они не должны экспериментировать с жизнями наших детей. Никто не может сказать наверняка; ситуация может вскоре нормализоваться, и они смогут сдать экзамены, а в ноябре появится еще одна возможность для кандидатов из других стран. Так что это не значит, что возможностей совсем нет», — добавил он.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Нигерии превысило 36 000. От последствий COVID-19 умерли 789 человек. Напомним, что ранее правительства 19 из 36 штатов страны приняли решение о возобновлении работы школ.