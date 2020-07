Лондон, , 10:03 — REGNUM Team17 анонсировала сборник игр Overcooked! All You Can Eat для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X. Дебютный трейлер проекта был опубликован на YouTube-канале компании 20 июля.

В состав сборника All You Can Eat войдут две части игры Overcooked с обновлённой графикой. Главным нововведением проекта станет возможность играть в онлайн-режиме.

Напомним, Overcooked! — это аркадный симулятор готовки от студии Team17. В нём геймеру (одному или в компании друзей) необходимо приготовить определённые блюда за отведённое время.

