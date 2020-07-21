Киев, , 10:04 — REGNUM По состоянию на утро 21 июля число выявленных случаев заражения коронавирусом на Украине составило 60 166, сообщил специализированный ресурс Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

По данным ресурса, за минувшие сутки выявили 673 новых случая заражения, 20 человек скончались от осложнений, вызванных болезнью, 760 пациентов выздоровели. Всего за время пандемии коронавируса на Украине скончались 1518 человек, а выздоровели 32 199.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к возможной второй волне распространения коронавируса. Он выразил надежду на то, что вторая волна всё же обойдёт Украину стороной.

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