Москва, , 10:02 — REGNUM За последние 24 часа от COVID-19 вылечились ещё 853 жителя столицы России. Об этом 21 июля сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 853 пациента», — сказала она, отметив, что число вылечившихся жителей российской столицы продолжает увеличиваться.

Также Ракова отметила, что в результате этого общее число выздоровевших от COVID-19 пациентов в Москве стало составлять 171 771.

Кроме этого, заместитель мэра рассказала, что всем вылечившимся предлагается стать донорами плазмы крови для болеющих COVID-19 и волонтерами для оказания помощи болеющим новым заболеванием.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Московской области от коронавирусной инфекции вылечились за сутки 334 человека.