Ставрополь, , 10:19 — REGNUM Жители Ставрополья, которые вернулись в край из других регионов, будут проходить тестирование на коронавирус. Исследования будут проводиться за счет регионального бюджета, сообщили ИА REGNUM 21 июля в пресс-службе губернатора края.

Отмечается, что в последние несколько дней на отдельных территориях Ставрополья фиксируется ухудшение эпидемиологической ситуации. По данным властей, примерно половина выявляемых случаев заражения коронавирусом связана с поездками за пределы края.

В этой связи глава региона Владимир Владимиров поручил проработать механизмы для тестирования на COVID-19 ставропольцев, возвращающихся из других регионов страны. В первую очередь тесты должны будут сдавать сотрудники учреждений образования и здравоохранения, а также работники социальной сферы.

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