Барнаул, , 09:56 — REGNUM Кладбище домашних животных, возможно, появится в Барнауле. Как сообщает официальный сайт алтайских единороссов, вопросы цивилизованного захоронения домашних животных обсуждались 20 июля в ходе совещания членов регионального политсовета «Единой России», депутатов Алтайского краевого заксобрания Дмитрия Аганова и Сергея Писарева с представителями администрации Барнаула и общественности.

«Это совещание стало первым в серии обсуждений необходимости изменения региональных законов и муниципальных нормативных актов, которая возникла после вступления в силу поправок к Конституции РФ. Так, одна из этих поправок касается формирования в обществе ответственного отношения к животным», — пояснили единороссы.

Напомним, в Барнауле нет специализированных мест для захоронения домашних животных. Участок, предназначенный для захоронения животных, даже не предусмотрен действующими Генпланом и Правилами землепользования и застройки краевой столицы. Хотя проблем, связанных с этим вопросом, — множество.

«У нас есть отдельные захоронения вблизи Булыгинско-Кировского кладбища, вдоль лыжной трассы, а также во Власихе, причем на ряде захоронений можно увидеть памятники. Но эти места не являются законными кладбищами, их у нас вовсе нет. Поэтому, считаю, создание специальных мест для таких нужд — просто необходимость», — заявил Сергей Писарев.

Парламентарии настаивают, легальный процесс захоронения домашнего питомца, а также предоставление взрослым и детям возможности навещать умершего друга — это все элементы воспитания бережного отношения к животным в частности и природе в целом. Поэтому в ближайшее время парламентарии намерены изучить опыт Москвы и других регионов для поиска лучших практик по созданию захоронений животных на территории России.

Как уже сообщало ИА REGNUM, легальные места захоронения для питомцев существуют в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Иркутске.

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