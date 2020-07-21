Уфа, , 09:49 — REGNUM 38 случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в Башкирии. Об этом 21 июля сообщила замначальника отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора республики Зульфия Камаева на оперативном совещании в администрации Уфы.

По ее словам, всего в регионе выявлено 6386 фактов заражения этой инфекцией. В Уфе выявили 2354 случаев заражения коронавирусом, в том числе 20 случаев было выявлено за минувшие 24 часа.

Камаева отметила, что по Башкирии показатель распространения этой инфекции составил 0,8. В регионе проведено более 479 тысяч исследований на эту инфекцию, а свободный коечный фонд составляет 20−30%.

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