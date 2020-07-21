Иваново, 21 июля 2020, 09:47 — REGNUM Гроза при усилении ветра ожидается на территории Ивановской области до 21:00 21 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ивановской области.
«На территории Ивановской области ожидается в отдельных районах гроза. Ветер северо-западный 6−11 м/с, при грозе порывы 12−17 м/с», — говорится в сообщении.
Ранее Росгидрометеоцентр сообщил о прогнозируемых ливнях и грозах на территории Европейской части России: сильные дожди 21 июля прогнозируются в Вологодской, Костромской, Ярославской, Владимирской областях.