Вашингтон, , 09:43 — REGNUM До выпуска Ghost of Tshushima американская студия Sucker Punch работала над игрой под названием Prophecy. Об этом 20 июля сообщила «Игромания».

Упоминания невышедшей игры были найдены в портфолио бывшего старшего художника Sucker Punch Макса Чэпмана. По словам авторов издания, геймплейно Prophecy похожа на Ghost of Tsushima, а стилистически — на The Order 1886и A Plague's Tale: Innocence.

Напомним, Ghost of Tsushima — это последняя игра студии Sucker Punch. Её релиз состоялся 17 июля 2020 года.

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