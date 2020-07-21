Москва, , 09:43 — REGNUM В Москве 21 июля ожидаются кратковременные дожди, сообщает центр «Фобос».

"Синоптическая ситуация будет определяться тылом циклона, из-за чего в небе продолжат тесниться кучево-дождевые облака, местами переходя в грозовое состояние, а температурный фон останется на три градуса ниже положенной климатической нормы июля», — говорится в прогнозе.

В столице ожидается облачная погода с прояснениями, дожди, также возможна гроза. Воздух прогреется до 22 градусов, в Подмосковье — до 23 градусов. Скорость ветра окажется в пределах 9 м/с.