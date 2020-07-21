Лондон, , 09:37 — REGNUM В сети появился первый трейлер приключенческой игры Alba: a Wildlife Adventure. Ролик был опубликован 20 июля на YouTube-канале британской студии ustwo games.

Разработчики сообщают, что в Alba: a Wildlife Adventure игрокам предстоит взять на себя управление маленькой девочкой по имени Альба. За целое лето, проведённое на природе, её ожидают различные приключения с участием семьи и близких друзей.

Дополнительные детали предстоящей игры пока не сообщаются. Известно лишь, что её релиз состоится PC, консолях и «девайсах Apple».

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