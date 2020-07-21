Челябинск, , 09:36 — REGNUM В Челябинской области скончались ещё пять пациентов с коронавирусом. Такие данные 21 июля приводит южноуральский оперштаб.

От COVID-19 не умер никто, все скончались от других причин. У 58-летнего мужчины была синовиальная саркома, у 91-летней женщины — постинфарктный кардиосклероз, у 57-летней женщины — сахарный диабет и атеросклероз коронарных артерий, у 81-летней женщины — атеросклеротическая болезнь сердца, а у 44-летней — дилатационная кардиомиопатия и хроническая сердечная недостаточность.

С начала пандемии от ковида на Южном Урале умерли 89 граждан. Ещё 134 скончались от других болезней.