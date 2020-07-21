Краснодар, 21 июля 2020, 09:36 — REGNUM Штормовое предупреждение объявлено на территории Краснодара на 21 июля, сообщили в администрации города.
В краевой столице прогнозируются сильные ливни с грозой, местами — с градом, ожидается шквалистое усиление ветра до 20 метров в секунду.
«Просим жителей Краснодара по возможности ограничить передвижение по городу, чтобы избежать возможных происшествий», — говорится в сообщении.
Коммунальные службы города приведены в режим повышенной готовности и готовятся к ликвидации подтоплений. Уже с ночи на улицах дежурит 22 единицы специализированной техники. Также в случае необходимости будут задействованы 9 мотопомп муниципальной Службы спасения.