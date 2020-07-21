Биробиджан, , 09:43 — REGNUM Еврейская автономная область перешла на второй этап выхода из санитарных ограничений, обусловленных эпидемией нового коронавируса. Соответствующее постановление врио губернатора ЕАО Ростислава Гольштейна опубликовано на официальном сайте органов исполнительной власти региона.

На территории автономной области за исключением Смидовичского района с 17 июля возобновлена непродовольственная торговля в помещениях площадью до 800 кв. м с отдельным входом. Также с 17 июля разрешена работа фитнес-центров.

С 20 июля к работе вернулись библиотеки, однако пока в них закрыты читальные залы.

Вместе с тем в регионе остаются в силе требования к соблюдению санитарной дистанции и использованию защитных масок.