Уфа, , 09:37 — REGNUM 20 случаев заражения мышиной лихорадкой зарегистрировано за минувшую неделю в Уфе. Об этом 21 июля сообщила замначальника отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Башкирии Зульфия Камаева на оперативном совещании в администрации города.

По ее словам, для Уфы остаются актуальными такие инфекции, как клещевой энцефалит и геморрагическая лихорадка. Так, на прошлой неделе было зарегистрировано 20 случаев заражения мышиной лихорадкой. А на 27-й неделе текущего года специалисты выявили 27 фактов заражения этой инфекцией.

Зульфия Камаева отметила, что в целях недопущения распространения клещевого энцефалита в полном объеме были проведены акарицидные обработки.

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