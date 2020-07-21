Ставрополь, , 09:30 — REGNUM Единый платежный документ за жилищно-коммунальные услуги планируется ввести на Ставрополье не позднее 2021 года. С его внедрением оплата услуг станет понятнее, удобнее и будет занимать меньше времени, сообщил на своей странице в Instagram губернатор края Владимир Владимиров.

Глава региона отметил, что пока единая платежка работает в крае в основном в Ставрополе. В других районах, чтобы оплатить коммуналку, люди, по его словам, нередко вынуждены сами ходить по офисам снабжающих компаний или их уполномоченных организаций.

«Платеж по каждой квитанции отдельный, и с каждого — отдельная комиссия, которая, в зависимости от территории, может различаться в разы. <…> Считаю, что единая платежка поможет эту ситуацию поменять, чтобы можно было платить быстро, удобно, на понятных и прозрачных принципах обслуживания», — написал губернатор.

В настоящее время власти Ставрополья прорабатывают вопросы перехода к этой системе. Ожидается, что единая платежка будет внедрена в крае к концу текущего года или в 2021 году.