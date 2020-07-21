Иваново, , 09:25 — REGNUM Занятия спортом на уличных спортивных площадках возобновляются в Ивановской области в соответствии с поправками в указ губернатора «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности», внесенными 20 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Тренироваться можно при условии использования перчаток и при соблюдении санитарной дистанции.

Также в регионе разрешено возобновить тренировки спортсменам и тренерам из списка кандидатов в спортивные сборные команды России на 2020 год, членам спортивных сборных команд Ивановской области, спортсменам профессиональных спортивных клубов, занятия возобновляются также в спорторганизациях дополнительного образования детей и в Центре спортивной подготовки Ивановской области.

Утратил силу запрет собираться компаниями более двух человек на улице и в общественных местах, однако в таком случае необходимо соблюдать дистанцию в полтора метра. С 21 июля меняются и условия работы ЗАГСов — теперь на торжественной церемонии государственной регистрации заключения брака могут присутствовать гости, но общее число участников церемонии не должно превышать десяти человек.

С 21 июля в магазинах одежды, обуви и аксессуаров разрешена примера вещей, однако при соблюдении требований: покупатель должен быть в одноразовых бахилах (следках) при обязательном использовании перчаток, рожки (ложки) для примерки обуви подлежат обработке дезинфицирующими средствами после каждой примерки, мебель для примерки обуви должна быть размещена с учетом требований к соблюдению социальной дистанции. Примерку одежды, головных уборов, аксессуаров можно проводить исключительно в средствах индивидуальной защиты — в масках и перчатках.

На территории Ивановской области до особого распоряжения действует запрет на проведение массовых мероприятий. Бани и сауны предоставляют только общегигиенические душевые услуги. Действует запрет на работу бассейнов, фитнес-центров, кинотеатров, детских развлекательных центров. Действует также масочно-перчаточный режим, при этом перчатки можно заменить на использование антисептика.