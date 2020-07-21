Майкоп, , 09:29 — REGNUM Республиканские больницы Адыгеи, ранее перепрофилированные для лечения пациентов с коронавирусом, возобновили работу в штатном режиме. В первую очередь медучреждения будут принимать людей, нуждающихся в плановой операции и курсовом лечении, сообщил на своей странице в Instagram глава региона Мурат Кумпилов.

Руководитель республики отметил, что в больницах будут соблюдаться все меры предосторожности. В частности, за семь дней до поступления в стационар пациенты будут обследованы на наличие коронавирусной инфекции, а в день поступления их осмотрят и измерят им температуру. Количество пациентов в одной палате ограничат.

Кумпилов также отметил, что в Адыгее продолжат принимать плановых пациентов с соблюдением санитарно-эпидемических мер взрослые и детские поликлиники, диагностические центры, женские консультации, а также стоматологические поликлиники и кабинеты.