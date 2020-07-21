Москва, , 09:08 — REGNUM Свыше 270 тысяч человек в настоящее время остаются на территории России под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Под медицинским наблюдением в Российской Федерации (из-за подозрения на коронавирус) остаются 270 190 человек», — говорится в сообщении ведомства.

Также указывается, что суммарное количество проведенных в стране тестов на SARS-CoV-2 в настоящее время составляет свыше 25,4 млн, 198 тысяч из которых были проведены за последние 24 часа.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных городов России.