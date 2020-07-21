Чита, , 09:07 — REGNUM Несмотря на эпидемию коронавируса и жёсткие карантинные мероприятия, Забайкальскому краю удалось воплотить задуманное и посадить в рамках Всероссийской акции «Сад памяти» более 242 тысяч деревьев. Об этом сообщает сегодня, 21 июля, пресс-служба забайкальского губернатора.

На территории края высадили саженцы сосны, сирени, яблони, дикого абрикоса, березы и другие. В акции приняли участие 15 муниципальных районов и городских округов.

«Акция стала по-настоящему народной: последние недели высадки проходят на севере, в Сибири. Мы благодарны каждому из участников за внесённый вклад. И ещё отдельно подведём итоги», — пояснила председатель Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Ольга Амельченкова.

К акции в Забайкалье присоединился и губернатор региона Александр Осипов. В день празднования Великой Победы он посадил яблоню на одной из улицы города Читы возле дома ветерана Марии Васильевны Вахутиной.

Как уже сообщало ИА REGNUM, цель акции «Сад памяти» — посадить саженцы, число которых было бы равно количеству погибших на фронтах в период Великой Отечественной войны. Как сообщают организаторы, высадили даже больше запланированного — 27 000 127 деревьев.

Своё намерение принять участие в акции «Сад памяти» Забайкалье обнародовало ещё в феврале 2020 года. Её участниками стали представители волонтерских объединений, общественные организации, семьи ветеранов и участников войны, а также неравнодушные забайкальцы.

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