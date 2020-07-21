Москва, , 09:06 — REGNUM С 1 августа в трёх округах Москвы вводятся новые правила в пределах Московской кольцевой автодороги (МКАД). Об этом 21 июля сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Центральный, Западный и Северо-Западный административные округи входят в зону «грузового каркаса», в которой для проезда грузовых автомобилей действуют особые правила. Таким образом, новые правила распространятся по всей территории Москвы в пределах МКАД.

«Грузовой каркас» — это список улиц, по которым разрешается проезд транспортных средств выше 2,5 тонны. Он исключает проезд машин через зоны жилой застройки без разрешающих документов. Правила уже действуют в ряде столичных округов: ВАО, САО, СВАО, ЮВАО, ЮАО и ЮЗАО.

«Мы проанализировали, как ввод «грузового каркаса» повлиял на уровень шума и воздух: в жилых зонах стало тише, а воздух стал чище. Отмечается снижение концентрации вредных веществ в воздухе: оксида углерода в среднем в 1,5 раза и оксида азота в среднем в 1,6 раза», — пояснили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

В ЦОДД заверили, что новые правила не отразятся на работе объектов розничной торговли.