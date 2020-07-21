Найроби, , 09:29 — REGNUM Члены Женской кенийской парламентской ассоциации Кении начали кампанию, направленную на сдерживание роста числа подростковой беременности в стране. Об этом передает кенийская газета Daily Nation.

На прошлой неделе члены ассоциации встретились с секретарем министерства образования профессором Джорджем Магохой. Председатель ассоциации Гатони Вамучомба сообщила, что во время встречи был достигнут консенсус относительно объединения комитетов по образованию, здравоохранению, внутренним делам и информационно-коммуникационных технологий для планирования дальнейших действий по борьбе с проблемой.

Представительница округа Киамбу добавила, что они также провели консультативное совещание с сотрудниками Национального центра по борьбе с преступностью и исследованиям подростковой беременности, сексуального насилия и осквернения.

«Мы договорились наладить сотрудничество по отправлению правосудия в отношении жертв, а также внести поправки в законы, чтобы облегчить судебное преследование», — сказала Вамучомба.

Представительница округа Муранга Сабина Чеге в прошлом месяце объявила о мерах, которые она планирует осуществить, чтобы «обуздать подростковые беременности» в своем округе. Депутат заявила, что ищет партнеров для создания кризисного центра для девочек, которых вынуждают вступать в ранние браки.

Во время пандемии в Кении резко возросло число подростковых беременностей, сообщили эксперты.

Согласно недавнему докладу Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА), в период с июля 2016 года по июнь 2017 года в Кении было зарегистрировано 378 397 подростковых беременностей, причем 28 932 из них выявили среди девочек в возрасте 10−14 лет. По данным министерства здравоохранения Кении, каждая пятая девушка начинает рожать детей до своего 19-го дня рождения.