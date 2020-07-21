Нижние Серги, Свердловская область, , 08:58 — REGNUM В городе Нижние Серги Свердловской области идут аварийно-восстановительные работы после произошедшего наводнения. Ведётся расчистка территории, принимаются меры к восстановлению электроснабжения, сообщает региональное управление МЧС.

Всего в результате паводка было разрушено три пешеходных моста, автомобильный мост, три жилых дома. Также повреждены опоры линий электропередачи.

Специалисты муниципалитета устанавливают размер ущерба, нанесённого стихией. Как сообщало ИА REGNUM, в Нижних Сергах действует режим ЧС. Ранее, 20 июля, здесь произошло наводнение, вызванное сильным ливнем. Десятки жилых домов оказались подтоплены.

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