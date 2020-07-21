Томск, , 08:57 — REGNUM Губернатор Томской области Сергей Жвачкин предложил установить стелу и разбить сквер трудовой доблести на въезде в город Томск в начале площади Южной. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 июля в администрации региона.

«Предлагаю установить стелу и разбить сквер в честь присвоения Томску почётного звания города трудовой доблести прямо на въезде в город, там, где сегодня стоит большой зеленый защитный экран», — отметил губернатор.

Он попросил своего заместителя Евгения Паршуто и мэра Томска Ивана Кляйна «подумать над проектом».

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал Указ «О присвоении почётного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». В числе 20 городов, которым было присвоено это почётное звание, оказался и Томск.

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