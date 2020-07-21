Петропавловск-Камчатский, , 08:56 — REGNUM Власти Камчатки приняли решение полностью отказаться от проведения летней оздоровительной кампании, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Для недопущения распространения коронавирусной инфекции в регионе запретили работу всех типов лагерей в 2020 году. Как отметила врио министра образования края Александра Короткова, это сложное решение, но вынужденное.

Глава региона Владимир Солодов поручил проработать меры поддержки для лагерей, которые оказались в сложном финансовом положении из-за введённых ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в связи с введением режима повышенной готовности из-за коронавируса была приостановлена работа 3365 организаций потребительского рынка, в настоящее время закрыто 1745 из них.