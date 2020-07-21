Токио, , 09:02 — REGNUM За истекшие сутки в столице Японии было вновь выявлено свыше 200 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 июля рассказала губернатор Токио Юрико Коикэ, ее слова приводит телеканал NHK.

«Вопрос сейчас уточняется, но я слышала, что (количество новых заразившихся) свыше 200, в районе 230», — заявила Коикэ, отметив, что такое число является очень большим.

При этом ранее, 17 июля, в Токио было зафиксировано рекордное число заразившихся коронавирусом — 293 случая, 18 июля их выявили 290, а 19 и 20 июля — менее двухсот каждый день, однако последнее может быть связано с тем, что в эти дни, занимающиеся сбором информации службы, находились на выходных.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в настоящее время в Японии выявлено в общей сложности свыше 25 тысяч новых подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2.