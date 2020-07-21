Найроби, , 08:52 — REGNUM За сутки в Кении выявили 418 случаев заражения коронавирусом, в результате чего общее число выявленных случаев заражения достигло 13 771. Об этом передает кенийская газета Daily Nation.

По информации журналистов издания, первый случая заражения коронавирусом в Кении был зафиксирован 13 марта.

Главный административный секретарь здравоохранения Кении Рашид Аман также сообщил о еще четырех смертях, в результате чего число жертв вируса в восточноафриканской стране достигло 238 человек. Аман также объявил, что 494 пациента были выписаны, в результате чего общее число выздоровевших в стране достигло 5616.

418 новых случаев заражения были обнаружены после тестирования 2474 образцов за последние 24 часа, заявил Аман.

Из 47 округов Кении только в Баринго, Западном Покоте и Самбуру не зафиксировали ни одного случая заражения коронавирусом.