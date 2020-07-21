Кызыл, , 08:49 — REGNUM Спасатели предупредили жителей Тувы об ухудшении погоды в ближайшее время. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, днём 20 июля и ночью 21-го местами в регионе ожидаются грозы и усиление ветра до 15−17 м/с. Также возможен град.

«Днём 21 июля местами по Республике Тыва ожидаются сильные дожди, грозы, усиление северо-западного ветра до 15−20 м/с, возможен град», — отметили в управлении.

Добавим, что ранее на территории девяти районов республики был объявлен режим ЧС в связи с наводнением.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 20 июля в регионе оставались подтопленными 8 участков дорог, 2 моста, 1 дамба, а также 24 приусадебных участка. Специалисты продолжают оценивать ущерб от удара стихии.

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