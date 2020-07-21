Дербент, Дагестан, , 08:47 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела против бывшего заместителя директора Железнодорожного колледжа в дагестанском Дербенте, который был задержан при получении взятки. Материалы направлены в суд, сообщили ИА REGNUM 21 июля в пресс-службе московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Установлено, что в январе 2020 года замдиректора колледжа по воспитательной работе в своем кабинете получил от представителя одного из второкурсников взятку в размере 15 тыс. рублей. Взамен обвиняемый должен был «простить» студенту дисциплинарные нарушения и не отчислять его из колледжа, а также поставить ему положительные оценки.

После получения взятки замдиректора задержали сотрудники правоохранительных органов. Против него возбудили уголовное дело, после чего он был уволен.

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